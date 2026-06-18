Fall Høiby: Nora Haukland offenbar auf Berufung vorbereitet

Marius Borg Høibys frühere Partnerin Nora Haukland hat nach dem Urteil gegen Mette-Marits Sohn Hoffnung verspürt. Auf einen Berufungsprozess wäre sie vorbereitet und wolle auch dann nicht schweigen, teilt sie mit.
Nora Haukland (29) berichtet in einem Beitrag auf Instagram von ihrer Gefühlslage nach dem gegen Marius Borg Høiby (29) ergangenen Urteil. Die norwegische Influencerin, die gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) schwere Vorwürfe erhoben und in dem aufsehenerregenden Prozess auch ausgesagt hat, schreibt, dass sie auf ein Berufungsverfahren vorbereitet wäre.