Fall Gelsenkirchen: Erste Entschädigungen nach Sparkassen-Einbruch gezahlt

Nach dem Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen haben erste Kunden Entschädigungen von ihren Versicherungen erhalten. Sie hatten komplette Inventarlisten vorgelegt.
Datteln/Gelsenkirchen - Knapp drei Monate nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen haben einzelne Kunden von ihren Versicherungen Entschädigungen bekommen. Anwalt Daniel Kuhlmann aus Datteln konnte nach eigenen Angaben für elf Mandanten eine Summe von insgesamt rund 250.000 Euro geltend machen. Der WDR hatte zuvor darüber berichtet.