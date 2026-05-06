Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft stehen wegen Bestechlichkeit und Verletzung von Dienstgeheimnissen vor Gericht. Auch Infos zum versuchten Security-Mord in Tamm sollen geflossen sein.

Es ist ein Prozess, der den Security-Konflikt rund um den versuchten Mordanschlag von Tamm aus dem vergangenen Mai eigentlich nur am Rande betrifft. Trotzdem sind die Vorwürfe brisant: Zwei Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart müssen sich seit Mittwochmorgen vor Gericht verantworten, weil sie in großem Ausmaß vertrauliche Informationen von Dienstcomputern weitergegeben haben sollen.

Unter anderem soll es dabei um Informationen zum Tammer Anschlag gegangen sein. Ihre mutmaßlichen Auftraggeber könnten laut Anklageschrift auch die Drahtzieher hinter dem Mordversuch sein. Die Verteidigung stellt allerdings in Frage, wie sensibel die weitergegebenen Informationen tatsächlich waren.

Strafverteidiger Thomas Fischer redet nicht lange drum herum: „Die Vorwürfe gegen meinen Mandanten sind in weiten Teilen und im Wesentlichen zutreffend.“ Fischer vertritt den angeklagten 36-jährigen Justizwachtmeister. Der sitzt seit November in Untersuchungshaft, weil er zwei ebenfalls angeklagten Männern Informationen aus dem internen Justiz-Programm „web.sta“ weitergegeben haben soll. Es ist eine lange Liste von Vorwürfen, die die Staatsanwältin am Mittwoch aus der Anklageschrift verliest. Immer wieder soll der 36-Jährige Informationen abgefragt und weitergegeben haben, teilweise habe er auch Akten mit nach Hause genommen.

Daten am PC abfotografiert und weitergeleitet?

Der möglicherweise gravierendste Vorfall soll am 1. Oktober 2025 stattgefunden haben. Ein ebenfalls angeklagter 36-Jähriger soll bei dem Justizwachtmeister erfragt haben, welche Verfahren derzeit gegen einen Angeklagten anhängig seien. Im System findet Justizwachtmeister tatsächlich eines: ein laufendes Verfahren wegen versuchten Mordes am 12. Mai 2025 – dem Tag, an dem in Tamm ein 23-Jähriger von zwei maskierten Männern mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt wird. Laut Anklage bestehe der Verdacht, dass der in der Datei abgefragte Angeklagte die Tat in Auftrag gegeben habe.

Der Prozess findet in Stuttgart statt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Vom Eintrag im System soll der Justizwachtmeister ein Foto gemacht und den 36-Jährigen gesendet haben, der es wiederum an den Angeklagten weitergeleitet habe. Dafür habe er in einem Briefumschlag 1000 Euro erhalten. Laut Anklageschrift sei es nicht das einzige Mal gewesen, dass der Justizwachtmeister für die Abfragen Geld entgegengenommen habe – für ihn sei es eine „Einnahmequelle zur Bestreitung des Lebensunterhalts“ gewesen, wie es in der Anklage heißt. Kurze Zeit später erzählt der Justizwachtmeister, dass er Privatinsolvenz angemeldet habe und derzeit noch 1600 monatlich an seine Gläubiger zahle.

Infos seien „nie besonders sensibel“ gewesen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Justizwachtmeister Verletzung des Dienstgeheimnisses in mehreren Fällen sowie Bestechlichkeit in drei Fällen vor. Sein Strafverteidiger Fischer stellt allerdings in Frage, „wie schwerwiegend oder sensibel die Informationen wirklich waren“. Es sei in der Anklageschrift und den Medien bislang „weit übertrieben“ dargestellt worden.

So habe der Justizwachtweister nur weitergegeben, ob Ermittlungsverfahren liefen – nicht aber, worum konkret es in diesen Verfahren gegangen sei. „Solche Informationen kann jeder Beschuldigte selbst erhalten, wenn er einen Anwalt beauftragt“, so Fischer. Die Infos seien „nie besonders sensibel“ gewesen und hätten keine Ermittlungsverfahren behindern oder vereiteln können.