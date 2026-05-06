Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft sollen Informationen zum versuchten Security-Mord in Tamm weitergegeben haben. Der mutmaßliche Auftraggeber bestreitet eine Verwicklung in die Tat.
Es ist ein Prozess, der den Security-Konflikt rund um den versuchten Mordanschlag von Tamm aus dem vergangenen Mai eigentlich nur am Rande betrifft. Trotzdem sind die Vorwürfe brisant: Zwei Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart müssen sich seit Mittwochmorgen vor Gericht verantworten, weil sie in großem Ausmaß vertrauliche Informationen von Dienstcomputern weitergegeben haben sollen.