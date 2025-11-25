Fall Fabian: Haftprüfungstermin für Tatverdächtige steht

1 Der Fall Fabian sorgt für Entsetzen. Foto: Philip Dulian/dpa/Philip Dulian

Eine Frau sitzt nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow seit Anfang November als Tatverdächtige in U-Haft. Zu Unrecht, findet ihr Anwalt, der Haftprüfung beantragte.











Vor dem Amtsgericht Rostock ist für Mittwoch kommender Woche ein Haftprüfungstermin für die im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow festgenommenen Tatverdächtige anberaumt. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Termin geht auf einen Antrag des Anwalts der Frau zurück, der damit die Entlassung seiner Mandantin aus der Untersuchungshaft erwirken will.