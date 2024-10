Fall der toten Seniorin in Schwaikheim: Soko „Garten“ setzt auf anonymes Hinweissystem

Noch immer fehlt der Polizei die entscheidende Spur im Fall der am 24. September getöteten 75-jährigen Seniorin, die auf ihrem Gartengrundstück in Schwaikheim gefunden wurde. Seitdem ermittelt die daraufhin gegründete Sonderkommission (Soko) „Garten“ der Kriminalpolizei an der Aufklärung des Falles.

Hinweistelefon wird ergänzt

Zusätzlich zum bisher eingesetzten Hinweistelefon (0 71 51 / 95 03 33) können ab sofort Hinweisgeber völlig anonym über eine extern eingerichtete Online-Plattform (BKMS) mit der Kriminalpolizei in Kontakt treten. Ferner können darüber auch Medieninhalte wie Fotos und Videos übermittelt werden, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Das System wird durch das Landeskriminalamt betreut und biete ein Höchstmaß an Anonymität und Datensicherheit – gerade denjenigen, die negative Auswirkungen auf ihre berufliche Situation oder persönliche Sicherheit befürchten, bietet es den notwendigen Schutz, heißt es in einer Mitteilung. Der Zugangslink ist über die Homepage der Polizei Baden-Württemberg zu finden via www.bkms-system.net/bw-soko-garten. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

1. Wer hat die Geschädigte im tatrelevanten Zeitraum mit einer oder mehreren weiteren Personen gesehen?

2. Wer hat zur tatrelevanten Zeit (am Dienstag, 24. September, zwischen 16 und 18 Uhr) Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gartengrundstücke zwischen Schwaikheim und Winnenden gesehen?

3. Wer hat in der besagten Zeit Video- oder Fotoaufnahmen in diesem Bereich gemacht und kann diese Inhalte der Polizei zur Verfügung stellen?

4. Wem sind im Bereich der Kleingartengrundstücke oder angrenzenden Waldgebiete Personen aufgrund ihres Verhaltens aufgefallen?

5. Wer hat Personen beobachtet, die möglicherweise im Bereich der Kleingartengrundstücke oder in angrenzenden Gebieten Gegenstände entsorgt oder versteckt haben?

6. Hat jemand einen Gegenstand gefunden, der in Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen stehen könnte?

7. Wer hat am 24. September im Großraum Schwaikheim und Winnenden Anhalter mitgenommen?

Lebensgewohnheiten der Frau interessieren

Um möglichst viele Informationen zur Person der Geschädigten zu erlangen, bittet die Soko Garten außerdem darum, dass Nachbarn, Freunde und Bekannte, die über die Lebensgewohnheiten der Geschädigten berichten können, sich melden. Insbesondere nach wie vor auch Zeugen, die noch nicht von der Polizei angesprochen wurden.

Das Grundstück, auf dem die tote Frau entdeckt wurde, liegt an einem beliebten Spazierweg, der in Verlängerung der Frauenstraße in Schwaikheim in Richtung Winnenden führt. Mehr als 120 Spuren hat die Polizei in Arbeit beziehungsweise abgearbeitet.