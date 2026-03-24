Fall Collien Fernandes: Von wegen „Macho-Land“ – Spanien Vorbild im Frauenschutz

Spanien ist oft als „Macho-Land“ verschrien. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt eine Realität, die nicht ins Klischee passt. Der Frauenschutz wird hier sehr ernst genommen.
Der ahnungslose Besucher kann in Spanien schnell in die Klischeefalle tappen. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Medien nicht über eine Frau berichten, die vom Partner oder Ex-Partner getötet wurde. Es wird über neue und alte Fälle, Prozesse, Beerdigungen sowie über die Proteste empörter Angehöriger, Freunde und Nachbarn - oft ganzer Gemeinden - breit informiert. „Typisch Macho-Land! Hier ist es ja brandgefährlich für Frauen!“, mag da manch ein deutscher Tourist denken.