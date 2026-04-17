Bosse veröffentlicht am 17. April sein zehntes Studioalbum mit dem Titel "Stabile Poesie". Darauf spricht er auch Themen wie digitale Gewalt an. Im Interview fordert er: "Digitale Gewalt muss als reale Gewalt anerkannt werden."
2005 veröffentlichte Bosse sein erstes Album, jetzt erscheint bereits seine zehnte Platte. Auf "Stabile Poesie" singt er über Geschwisterliebe und vergangene Zeiten, kritisiert aber auch das Handy-Zeitalter und spricht sich gegen digitale Gewalt aus. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt er, warum er sich im Fall Collien Fernandes (44) solidarisch zeigt und welche Verantwortung er bei Männern sieht. Außerdem spricht er über Nostalgie, seinen Songwriting-Prozess und einen Traum, den er sich erst im Alter erfüllen wird.