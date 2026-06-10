Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Entführung der Block-Kinder wurden 2025 Ermittlungen gegen vier Personen aus Süddeutschland eingestellt. Nun haben sich neue Hinweise ergeben.
Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat im Fall der mutmaßlichen Entführung der Block-Kinder die Ermittlungen gegen einen Mann aus der Region Pforzheim sowie zwei seiner Familienmitglieder wieder aufgenommen. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Mia-Christine Sperling-Karstens. Im Zuge der laufenden Hauptverhandlung in dem Fall habe es weitere Erkenntnisse gegeben, sagte sie zur Begründung. Zuvor hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) berichtet.