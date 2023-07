1 Doris Söhner ist kürzlich gestürzt – „ein Albtraum“, sagt die Seniorin. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wenn ein alter Mensch stürzt, kann das dramatische Folgen haben. Bei einer 83-Jährigen ist es noch glimpflich ausgegangen. Sie hatte über den Hausnotruf Hilfe geholt. Die Zeit, bis jemand bei ihr war, kam ihr quälend lange vor.









Der Großteil der Wunde am Arm ist verheilt. Doch das eine ist der Körper, das andere die Seele. An einem Mittwoch im August ist Doris Söhner in ihrer Wohnung im Betreuten Wohnen gestürzt. Um 6 Uhr fand sie sich auf dem Küchenboden wieder. Hilflos dazuliegen, ist der Albtraum vieler. „Ein Albtraum“ war es auch für die Stuttgarterin. Sie hatte starke Schmerzen, sei aber nicht lebensgefährlich verletzt gewesen. Die Pflegebedürftige drückte um 6.17 Uhr den Notknopf am Handgelenk und war mit der Hausnotrufzentrale des ASB-Regionalverbands Stuttgart verbunden.