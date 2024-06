Fall aus Kreis Ludwigsburg: Entführte Lea: Mutter kann Tochter nicht aus Slowenien heim holen

1 Ein Foto aus dem Sommer vor der Entführung zeigt Lea mit ihrer Mutter Elsa. Foto: Gerd Pfeiffe/r

Mehr als acht Monate sind vergangen, seit Lea von ihrem Vater nach Slowenien entführt wurde. Eine Richterin hat in Slowenien verfügt, dass der Rückführungsbeschluss vollstreckt werden muss. Doch Mutter Elsa musste ohne ihre Tochter wieder abreisen.











Wie kann dieser Fall nur zu einem guten Ende kommen? Seit mehr als acht Monaten kämpft Elsa aus dem Landkreis Ludwigsburg um die Rückkehr ihrer Tochter Lea zu ihr nach Deutschland. Aus Schutzgründen erscheinen beide hier nur mit Vornamen. Am 7. Oktober vorigen Jahres hatte Elsas früherer Partner die damals noch Zehnjährige widerrechtlich mit zu sich nach Slowenien genommen. Die Mutter hat das alleinige Sorgerecht und auch vor Gericht mehrfach recht bekommen – in Ludwigsburg und in Maribor. Sie hatte dort unter anderem ein Verfahren nach dem Haager Kindesentführungsübereinkommen (HKÜ) angestrengt.