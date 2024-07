Falklandinseln: Mehrere Tote bei Bootsunglück vor Falklandinseln befürchtet

1 Die Falklandinseln liegen im südlichen Atlantik vor der Küste Südamerikas. Foto: Benedikt von Imhoff/dpa

Mitten auf dem Südatlantik läuft ein Fischerboot voll Wasser und geht unter. Rettungskräfte ringen mit rauen Bedingungen auf See.











Stanley - Ein norwegisches Fischerboot mit 27 Crew-Mitgliedern an Bord ist in der Nähe der Falklandinseln im Südatlantik in Seenot geraten und gesunken. Norwegische Medien berichteten unter Berufung auf die Rettungsdienste des skandinavischen Landes von 14 Geretteten und mindestens einem Toten, spanische Medien von sechs Toten und sieben Vermissten. Offiziell bestätigt wurden diese höheren Opferzahlen zunächst nicht.