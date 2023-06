1 Ein Bergsteiger ist – mitsamt Hund – beim Wandern in den Chiemgauer Alpen tödlich verunglückt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Cavan Images/IMAGO

Ein erfahrener Bergsteiger war mit einem Bekannten und seinem Hund zum Wandern in die Alpen aufgebrochen. Am Falkenstein bei Inzell verloren sie sich aus den Augen. Dann stießen Helfer auf die Leiche.









In den Chiemgauer Alpen ist in Bergsteiger aus Oberbayern bei einer Wanderung tödlich verunglückt. Laut Polizeibericht vom Montag war der erfahrene Alpinist sonntags mit seinem Hund und einem Bekannten am Falkenstein bei Inzell zu einer anspruchsvollen Tour aufgebrochen. Während der Wanderung hatte sein Bekannter den Mann und den Hund aus den Augen verloren. Da der 28-Jährige nicht an einem vereinbarten Treffpunkt erschien, setzte sein Bekannter einen Notruf ab.