107 Meter über der Stadt beginnt ein kleines Wunder: Drei Küken sind geschlüpft – und eine Webcam zeigt jeden Moment. Doch ein Ei sorgt weiter für Spannung.
Es ist dieser Moment, in dem selbst Beton weich wird. 107 Meter über Fellbach (Rems-Murr-Kreis), im grauen Kies eines unscheinbaren Nistkastens, pulsiert das Leben. Drei winzige Wanderfalken liegen dicht gedrängt unter dem schützenden Körper ihrer Mutter. Weiß, flauschig, noch blind für die Welt – und doch schon jetzt Mittelpunkt einer digitalen Fangemeinde, die jeden Atemzug verfolgt.