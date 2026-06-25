Faktisch krebsfrei: Uwe Herrmann über sein Leben nach dem Krebs-Schock

Vor wenigen Wochen machte "Zwischen Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmann seine Hautkrebs-Erkrankung öffentlich. In einem aktuellen Interview erzählt der 63-Jährige nun, wie es ihm nach zwei Operationen geht und welche Behandlungen noch vor ihm liegen.
Uwe Herrmann (63) blickt nach Monaten der Ungewissheit vorsichtig nach vorn. Der aus der VOX-Doku "Zwischen Tüll und Tränen" bekannte Brautausstatter ist nach Auskunft seiner Ärzte "faktisch krebsfrei". Ausgestanden ist seine Erkrankung damit aber noch nicht. Im Interview mit "Bunte.de" spricht der Dresdner jetzt über die Wochen seit seiner Diagnose und über die Behandlungen, die ihm noch bevorstehen.