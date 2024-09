Faktencheck zur jüngsten Folge: Tatort: Ad Acta: Wie schweigsam dürfen Anwälte sein?

1 Gibt bei seiner Vernehmung keinerlei Informationen preis: Star-Anwalt Rainer Benzinger (August Zirner) Foto: SWR/Christian Koch

Im "Tatort: Ad Acta" weigert sich ein zwielichtiger Anwalt mit den Kriminalbeamten zu kooperieren und beruft sich dabei auf seine Schweigepflicht. Doch wo hat diese ihre Grenzen?











Link kopiert



Im "Tatort: Ad Acta" müssen die Ermittler Franziska Tobler (Eva Löbau, 52) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 55) den Mord an einem jungen Anwalt aufklären. Alles deutet darauf hin, dass das Verbrechen mit einem Fall der Kanzlei seines Stiefvaters Rainer Benzinger (August Zirner, 68) zu tun hat, in dem der Tote arbeitete. Trotzdem weigert sich der Senior hartnäckig, mit den Freiburger Ermittlern zusammenzuarbeiten und zieht sich konsequent auf seine gesetzlich vorgeschriebene Schweigepflicht zurück. Mit gutem Grund: Schließlich ist er selbst in kriminelle Machenschaften verwickelt und steckt mit einer korrupten Richterin unter einer Decke.