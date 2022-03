Nach der ersten Omikronwelle verbreitet sich der Subtyp BA.2. Was das für das aktuelle Infektionsgeschehen bedeutet, erklärt Wissenredakteur Werner Ludwig.















Stuttgart - Seit zwei Tagen steigen die Inzidenzen in Deutschland wieder leicht an. Experten gehen dennoch davon aus, dass die erste Omikronwelle nun immerhin gebrochen ist.

Doch was bedeutet das für die kommenden Monate? Geht das Pandemiegeschehen nun in eine Endemie über, in der das Virus weiter aktiv ist, aber durch regelmäßige Impfungen beherrschbar bleibt? Oder droht gar eine erneute Welle durch den Omikronsubtyp BA.2? Wissenredakteur Werner Ludwig gibt im Video einen Überblick zur aktuellen Lage.