Jungfrau – oder doch nicht?

1 „Das Hymen hat nichts mit Jungfrau sein zu tun“, heißt es in einem Flyer der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes (Symbolbild). Foto: Imago/Depositphotos

Für manche Frauen geht es in der Hochzeitsnacht nicht um Liebe, sondern vor allem ums erste Mal. Die Sorge, nicht zu bluten, geht oft auf falsche Vorstellungen zurück. Beratungsstellen spüren das und versuchen mit Kampagnen aufzuklären.











Mit Kampagnen und Broschüren versuchen Beratungsstellen über den „Mythos Jungfernhäutchen“ aufzuklären. Selbst in manchen aktuellen Biologiebüchern würden veraltete Darstellungen vermittelt, sagt Gianna Gentili vom Stuttgarter Mädchen*gesundheitsladen. Wichtig sei ihnen, in Workshops den aktuellen Stand der Wissenschaft zu vermitteln und dass verschiedene Lebensentwürfe okay sind, solange die Betroffenen selbst so leben wollen. „Es geht um Selbstbestimmung.“