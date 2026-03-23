Fake-Pornografie im Internet: Zehn-Punkte-Plan gegen sexualisierte Digitalgewalt gefordert

Die Debatte um digitale Gewalt rüttelt viele auf. Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat nun gemeinsam mit anderen einen Forderungskatalog aufgestellt. Deutschland solle kein «Täterparadies» mehr sein.
Berlin - Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat gemeinsam mit anderen prominenten Frauen einen Forderungskatalog gegen sexualisierte digitale Gewalt aufgestellt. Kern ist, die Erstellung und Verbreitung sogenannter sexualisierter Deepfakes unter Strafe zu stellen und sogenannte Nudify-Apps zu verbieten, mit denen solche gefälschten Sexbilder erstellt werden können. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.