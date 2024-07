Fake News: Britney Spears löscht giftigen Post zu Halseys Lucky-Video

1 Scheinbar immer noch gute Freundinnen: Skandalnudel Britney Spears und ihre junge Kollegin Halsey Foto: DFree/Shutterstock.com / imago/Pond5 Images / xMuttnikx

Eigentlich sollte Halseys neuer Song "Lucky" eine Hommage an Britney Spears sein, nach der Veröffentlichung zeigte sich diese auf X empört über das Video. Nun löschte sie den Post und bezeichnete ihn als "Fake News".











In ihrem brandneuen Song "Lucky", der am gestrigen 26. Juli samt dazugehörigem Video veröffentlicht wurde, nimmt die US-Sängerin Halsey (29) deutliche Bezüge auf den gleichnamigen Hit ihres großen Idols Britney Spears (42) aus dem Jahr 2000. Unter anderem verwendet sie darin in abgewandelter Form die Zeilen des Refrains, im Video reflektiert sie in emotionalen Bildern ihr Verhältnis zu dem Pop-Star ihrer Kindheit und zieht Parallelen zwischen ihren beiden Karrierewegen.