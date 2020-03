1 Ist derzeit ein häufiges Gesprächsthema : COVID-19, besser bekannt als Coronavirus. Foto: dottedyeti - stock.adobe.com/HANDOUT

Mit der Ausbreitung des Coronavirus machen auch Fehlinformationen die Runde. Zwei Kettenbriefe, die derzeit kursieren, halten neben falschen Beschreibungen der Symptome auch irreführende Behandlungstipps bereit.

Stuttgart - Das Coronavirus ist in aller Munde, doch nicht alles was man darüber hört, entspricht der Wahrheit. So kursieren derzeit auf Whatsapp und Facebook zwei Kettenbriefe, die zwar vortäuschen, sich seriös mit dem neuartigen Virus zu beschäftigen, dabei jedoch mit angeblichen Insider-Informationen lediglich Halbwahrheiten verbreiten.

Um die Glaubwürdigkeit der Texte zu erhöhen, wird darin behauptet, die angegebenen Informationen stammten von Ärzten aus China. Dies ist jedoch nicht weiter belegt. Entgegen der im Brief enthaltenen Präventionstipps, ist es somit nicht ansatzweise wissenschaftlich erwiesen, dass beispielsweise das Trinken von heißem Wasser zu einer Stärkung des Immunsystems beitragen könnte.

Informationen nicht verbreiten

Anstatt aufzuklären und die Corona-Panik in der Bevölkerung einzudämmen, verstärken derartige Unwahrheiten die Verunsicherung nur weiter. Es wird daher davon abgeraten die Kettenbriefe weiter zu verschicken und nahegelegt, die Pseudo-Informationen schlicht zu ignorieren.

Erfahren Sie im Video mehr über die irreführenden Kettenbriefe.