Fake-Flyer am Weihnachtsmarkt: Stadt Stuttgart warnt vor gefälschten Weihnachtsmarkt-Flyern

In Stuttgart sind Fake-Flyer aufgetaucht – mit falschen Sicherheitshinweisen für den Besuch des Weihnachtsmarkts. Die Stadt Stuttgart distanziert sich ausdrücklich.
Im Stuttgarter Stadtgebiet tauchen aktuell Flyer mit dem Titel „Bunte Weihnachten – aber sicher“ auf. Gestaltung und Formulierungen vermitteln den Eindruck, sie stammten von der Stadt Stuttgart. Ähnliche Fake-Flyer sind inzwischen auch in anderen Städten und Bundesländern aufgetaucht, jeweils mit lokal angepassten städtischen Telefonnummern. Betroffen sind unter anderem Ulm und Bielefeld. In Bielefeld ermitteln inzwischen der Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft.