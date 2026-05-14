Fake-Beerdigung: Italienerin täuscht Tod der Tochter mit KI-Bildern vor

1 Die Polizei in Italien ermittelt in einem ungewöhnlichen Betrugsfall: Eine Frau soll den Tod der Tochter vorgetäuscht haben. (Symbolbild) Foto: Robert Messer/dpa

Mit KI-generierten Bildern hat eine Frau eine ehemalige Arbeitskollegin um Geld gebracht. Die erfundene Geschichte rund um den Tod einer Tochter flog erst durch Hinweise von Angehörigen auf.











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Bozen - Eine Frau aus Norditalien hat mit einer frei erfundenen Geschichte über den Tod ihrer schwangeren Tochter eine frühere Arbeitskollegin um Geld betrogen. Wie italienische Medien unter Berufung auf die Carabinieri berichteten, schickte die 53 Jahre alte Verdächtige ihrer Bekannten sogar angebliche Fotos der Beerdigung - erstellt mit Künstlicher Intelligenz.