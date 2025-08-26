Fairtrade-Town im Kreis Esslingen: Filderstadt für fairen Handel ausgezeichnet

Filderstadt hat es erneut geschafft: Zum sechsten Mal in Folge ist die Stadt als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet worden.
Die Stadt Filderstadt, die diesem Jahr 50 wird, hat einen weiteren Grund sich zu freuen: Bereits zum sechsten Mal in Folge ist die Filder-Kommune nun als Fairtrade-Town ausgezeichnet worden. Das bedeutet: Die Stadt setzt sich für eine gerechtere Welt ein, geht mit gutem Beispiel voran: Für die Verwaltung werden ausschließlich fairer Kaffee, Tee oder Blumen gekauft. Sportartikel, Kleidung oder auch Spielwaren, die ganz oder teilweise in Asien, Afrika oder Mittel- und Südamerika hergestellt wurden, dürfen nur gekauft werden, wenn die ILO-Konvention Nummer 182 eingehalten ist. Diese Konvention verpflichtet dazu, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu verbieten und zu beseitigen.