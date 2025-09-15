Faire Woche in Ludwigsburg: Tauschbörse für Sportkleidung und ein Faires Frühstück

Bei der Fairen Woche in Ludwigsburg dreht sich alles um Fairen Handel und Nachhaltigkeit. Zwei Veranstaltungen im September laden zum Mitmachen ein.

Der Faire Handel ist ein Schlüssel, um soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und wirtschaftliche Perspektiven miteinander zu verbinden. Darauf soll die „Faire Woche“ – eigentlich „Faire Wochen“ – in Ludwigsburg aufmerksam machen. Sie dauern noch bis zum 8. Oktober. Veranstaltungen wie das Faire Frühstück und eine Tauschbörse für Sportkleidung laden zum Mitmachen ein.

Kleine Bauernhöfe rücken in den Fokus In diesem Jahr richtet sich der Fokus der Aktion besonders auf die biologische Vielfalt. „Kleine Bauernhöfe im globalen Süden tragen entscheidend dazu bei, unsere Ernährung nachhaltig zu sichern“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ludwigsburg. „Sie bauen vielfältige Nutzpflanzen an, erhalten alte Sorten und schaffen stabile Ökosysteme. Mit Agrarökologie und Mischkulturen stärken sie die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel.“ Fairer Handel sorge dafür, dass die Landwirte für ihre Arbeit gerechte Preise erhalten und langfristige Perspektiven aufbauen können.

Das Faire Frühstück findet am Weltkindertag, am Samstag, 20. September, von 10 bis 12 Uhr im Haus der katholischen Kirche, Marktplatz 5, statt. Im Mittelpunkt stehen natürlich fair gehandelte Produkte. Foodsharing Ludwigsburg bietet am Infostand vor dem Markt 8 außerdem auch ein Frühstück „to go“ mit geretteten Backwaren des Vortages an. Das Frühstück im Haus der Katholischen Kirche ist kostenlos. Die Veranstalter freuen sich über eine Spende für die Arbeit von Terre des Hommes, die sich für Kinderrechte und gegen ausbeuterische Kinderarbeit einsetzt.

Tauschbörse mit Infos über faire Alternativen

Die Tauschbörse für Sportkleidung, in Kombination mit der Ausstellung „Fair Fashion“, findet am Mittwoch, 24. September, von 16 bis 20 Uhr beim Natur-Info-Zentrum Casa Mellifera in der Grünanlage Hungerberg (Zugang über Marbacher Straße 193) statt. Das Infocafé informiert über Fast Fashion, Mikroplastik und faire Alternativen. Dazu gibt es eine Tombola. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.