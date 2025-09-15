Faire Woche in Ludwigsburg: Tauschbörse für Sportkleidung und ein Faires Frühstück

Bei der Fairen Woche in Ludwigsburg dreht sich alles um Fairen Handel und Nachhaltigkeit. Zwei Veranstaltungen im September laden zum Mitmachen ein.
Der Faire Handel ist ein Schlüssel, um soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und wirtschaftliche Perspektiven miteinander zu verbinden. Darauf soll die „Faire Woche“ – eigentlich „Faire Wochen“ – in Ludwigsburg aufmerksam machen. Sie dauern noch bis zum 8. Oktober. Veranstaltungen wie das Faire Frühstück und eine Tauschbörse für Sportkleidung laden zum Mitmachen ein.