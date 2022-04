Fahrzeugkorso in Stuttgart

1 Die Lastwagenfahrer demonstrieren gegen hohe Spritpreise. Foto: dpa/Carsten Koall (Symbolbild)

Am Samstag kann es zu Verkehrsbehinderungen in der Stuttgarter Innenstadt kommen. Denn Lastwagenfahrer fahren dort in einem Autokorso, um gegen die gestiegenen Kraftstoffpreise zu demonstrieren.















In der Stuttgarter City ist am Samstag wegen einer Demonstration mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Lastwagenfahrer investieren einen Teil ihrer Tankfüllung, um mit einem Fahrzeugkorsogegen die hohen Kraftstoffpreisezu demonstrieren.

Die Lastwagen drehen eine Runde durch die Stadt

Der Anmelder – eine Privatperson – rechnet mit etwa 50 Teilnehmenden. Sie treffen sich am Vormittag auf dem Wasenparkplatz und fahren von dort in die Stadt, drehen eine Runde auf dem Cityring und kehren dann nach Bad Cannstatt zurück. Start der Rundfahrt ist um 11 Uhr, gegen 12.30 Uhr wollen sie zurück am Wasen sein. Dort ist von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant.