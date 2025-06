Fahrzeugkontrolle: Stralsunder Zoll ertappt 20-Jährigen mit mehr als 36.000 Feuerwerkskörpern

1 540 Kilogramm wogen die aufgegriffenen Feuerwerkskörper. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Roland Weihrauch

Mehr als 36.000 Feuerwerkskörper haben Zollbeamte bei einer Kontrolle zweier Fahrzeuge in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt.











Link kopiert



Mehr als 36.000 Feuerwerkskörper haben Zollbeamte bei einer Kontrolle zweier Fahrzeuge in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt. Der Aufgriff erfolgte am vergangenen Wochenende am deutsch-polnischen Grenzübergang Pomellen, wie der Zoll in Stralsund am Dienstag mitteilte. Einer der beiden niederländischen Fahrer, ein 20-Jähriger, bekannte sich demnach zu der gesamten Fracht. Diese wurde auf 540 Kilogramm beziffert.