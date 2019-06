1 Milchprodukte müssen bei den aktuellen Temperaturen gekühlt werden. Foto: 7aktuell/

Ein gekühltes Joghurtgetränk ist bei den aktuellen Temperaturen eine wahre Wohltat. Fällt die Kühlung aus, kann es zur Gefahr werden. Deswegen ist die Polizei bei einem Transport eingeschritten.

Stuttgart - Schon kurz vor 8 Uhr hat am Donnerstag auf der Ladefläche eines Kleintransporters eine Temperatur von 20 Grad geherrscht. Bei einer Kontrolle entdeckten Beamte der Verkehrspolizei an der Friedrichswahl bei Zuffenhausen in dem Fahrzeug 250 Becher des Joghurtgetränks Ayran, die ohne Kühlung transportiert wurden.

Nach Rücksprache mit der städtischen Lebensmittelüberwachung wurde angeordnet, das leicht verderbliche Getränk zu vernichten. Das war noch nicht alles: Beim Wiegen des Wagens merkten die Beamten, dass er deutlich überladen war. Das Transportunternehmen muss mit einem Bußgeld rechnen.