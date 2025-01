Fahrzeugbrand in Wolfschlugen

1 Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Fahrer den Brand bereits selbst gelöscht. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Autofahrer stellt seinen Wagen am Dienstag auf einem Parkplatz in Wolfschlugen ab und bemerkt Flammen unter der Motorhaube. Die Feuerwehr rückt aus.











Link kopiert



Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen zu einem Fahrzeugbrand in die Nürtinger Straße in Wolfschlugen (Landkreis Esslingen) ausgerückt. Verletzt wurde laut den Angaben der Polizei niemand.