1 Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

Am Dienstagabend gerät ein Auto in Stuttgart-Ost in Brand. Die Insassen können sich noch rechtzeitig daraus befreien.















Ein Auto ist am Dienstagabend in der Talstraße in Stuttgart-Ost in Brand geraten.

Ein 58 Jahre alter Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Dacia gegen 18.45 Uhr in der Talstraße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als er an der Kreuzung Talstraße und Wangener Straße plötzlich einen lauten Knall aus seinem Auto wahrnahm. Kurz darauf rauchte es aus dem Motorraum, woraufhin der 58-Jährige anhielt und er sowie weitere Fahrgäste unverletzt das Fahrzeug verließen.

Kurze Zeit später schlugen bereits Flammen aus dem Auto. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, dessen Ursache mutmaßlich ein technischer Defekt war.