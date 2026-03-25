Fahrzeugbrand in Ludwigsburg: Parkendes Auto geht in Flammen auf

1 Nach den Löscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr noch alle heißen Stellen mit einer Wärmebildkamera. Foto: Feuerwehr Ludwigsburg

In Neckarweihingen steht am Sonntagabend ein parkendes Auto plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr kann verhindern, dass der Brand auf ein Haus und weitere Fahrzeuge übergreift.











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Ein parkendes Fahrzeug ist am Sonntag in Neckarweihingen in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr Ludwigsburg mitteilt, ging gegen 17.21 Uhr ein Alarm mit dem Stichwort „PKW-Brand“ bei den Einsatzkräften ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen, woraufhin umgehend die Löscharbeiten mit Atemschutz gestartet wurden.