Fahrzeugbrand in Ludwigsburg: Parkendes Auto geht in Flammen auf

In Neckarweihingen steht am Sonntagabend ein parkendes Auto plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr kann verhindern, dass der Brand auf ein Haus und weitere Fahrzeuge übergreift.
Ein parkendes Fahrzeug ist am Sonntag in Neckarweihingen in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr Ludwigsburg mitteilt, ging gegen 17.21 Uhr ein Alarm mit dem Stichwort „PKW-Brand“ bei den Einsatzkräften ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen, woraufhin umgehend die Löscharbeiten mit Atemschutz gestartet wurden.