Fahrzeugbrand bei Leonberg: Mercedes geht in Flammen auf – B295 kurzzeitig voll gesperrt

Ein Mercedes-Fahrer bemerkt am Sonntagabend, wie Rauch aus seinem Fahrzeug dringt. Er stoppt das Auto geistesgegenwärtig und steigt aus. Unmittelbar danach steht der Mercedes in Vollbrand. Die rechte Spur der B295 bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Ein Mercedes ist am Sonntagabend auf der B295 bei Leonberg (Kreis Böblingen) in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten, die Bundesstraße musste für kurze Zeit voll gesperrt werden, der rechte Fahrstreifen bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Wie die Polizei meldet, war ein 26-jähriger Mann mit seiner Mercedes M-Klasse gegen 21.10 Uhr auf der B295 von der Anschlussstelle Leonberg-West in Richtung Renningen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Warmbronn nahm der junge Mann leichten Rauch aus dem Auspuff wahr. Als das Fahrzeug dann auch kein Gas mehr gab, hielt der 26-Jährige an und stieg aus. Unmittelbar danach fing der Mercedes zu brennen an brannte innerhalb weniger Sekunden lichterloh. Die Feuerwehr Leonberg rückte an und löschte den Brand.

Wegen der starken Rauchentwicklung und teilweise fliegender Fahrzeugteile musste die Bundesstraße während des Löschvorgangs für circa 35 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Leonberg und die Straßenmeisterei Leonberg reinigten die Fahrbahn. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Bis die Reparatur der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Leonberg durchgeführt werden kann, muss der rechte Fahrstreifen über eine Länge von circa 100 Metern weiterhin gesperrt bleiben.