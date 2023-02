6 Der BMW brannte komplett aus. Foto: 7aktuell.de /Simon Adomat

In der Nacht auf Sonntag hat auf der B 14 bei Waiblingen ein Auto gebrannt. Die Fahrerin bemerkte Rauch aus der Lüftung und hielt an – gerade noch rechtzeitig.















In der Nacht auf Sonntag ist es auf der B 14 zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Eine 41-Jährige war um kurz nach 2 Uhr mit einem BMW von Waiblingen in Richtung Backnang unterwegs gewesen. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte bemerkte die Frau zunächst eine Rauchentwicklung aus der Lüftungsanlage ihres Autos, sie hielt deswegen am Fahrbahnrand an. Alle drei Fahrzeuginsassen verließen daraufhin das Auto.

Offenbar gerade noch rechtzeitig, denn kurze Zeit später stand der Wagen schon komplett in Flammen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, sie konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn bis 6.30 Uhr voll gesperrt werden.