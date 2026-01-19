Fahrzeugbau im Iran: Werden im Iran Mercedes-Lkw gebaut? Daimler Truck dementiert Beteiligung

Nicht nur alte Mercedes-Lkw werden im Iran noch gebaut, sondern wohl auch aktuelle Modelle eines Joint-Venture-Partners von Daimler Truck. Das birgt angesichts der Sanktionen Brisanz.
Südlich vom Zentrum der iranischen Hauptstadt Teheran liegt das Werk der Iran Khodro Diesel Company. Die ist eine Tochter des Fahrzeugherstellers Iran Khodro. Auf ihrem Gelände befinden sich mehrere Auslieferparkplätze. Luftaufnahmen von diesen Flächen zeigen Lastwagen, an deren Entwicklung möglicherweise auch der Stuttgarter Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck beteiligt war. Das birgt angesichts der harten internationalen Sanktionen gegen den Iran einige Brisanz.