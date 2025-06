Wer umzieht, kommt fast nicht daran vorbei, einen Transporter zu mieten. Welche Anbieter es in Stuttgart gibt – und was die Fahrzeuge kosten.

Die Schlüssel für die neue Wohnung sind abgeholt, alle Kisten gepackt, die Möbel vorbereitet – doch wie bekommt man sie zum neuen Wohnort? Vor dieser Frage steht wohl jeder, der umzieht und keinen eigenen Sprinter parat hat. Wir geben einen Überblick, wo man in Stuttgart Fahrzeuge für den Umzug mieten kann.

Beim Unternehmen CarlundCarla können verschiedene Transporter gebucht werden, um die Kartons zu transportieren. Für Kisten und kleinere Möbelstücke kann das Fahrzeug Carl gemietet werden. Für fünf Stunden kostet das 29 Euro, der Tagestarif liegt bei 49 Euro. Wer größere Möbel zur neuen Wohnung fahren will kann den Transporter XL Carlos ausleihen. Fünf Stunden kosten 49 Euro, der ganze Tag 69 Euro. Wenn man ein Fahrzeug freitags oder Samstags leihen möchte, kommen 15 Euro Aufpreis dazu. In den Angeboten sind 100 Kilometer Strecke enthalten, Zusatzkilometer kosten extra, genauso wie zusätzliche Schutzpakete für das Fahrzeug. Das Unternehmen hat 21 Standorte in Stuttgart, an denen man Transporter abholen kann. Die Buchung läuft online über die Webseite von CarlundCarla.

Beim Carsharing-Anbieter Miles können nicht nur Autos, sondern auch Transporter ausgeliehen werden. Dabei gibt es zwei Arten von Fahrzeugen: Transporter der Größe L und der Größe XL. Die Preise werden bei Miles über die gefahrenen Kilometer errechnet. Es gibt allerdings auch Tagestarife. Für ein L-Fahrzeug bezahlt man 100 Euro, für ein XL-Fahrzeug 120 Euro. 125 Kilometer sind inklusive. Die Buchung läuft über die Miles-App ab, Transporter können außerdem nur einen Tag im Voraus reserviert werden.

Sixt und Starcar bieten verschiedene Fahrzeuge

Auch das Unternehmen Sixt hat drei Standorte in Stuttgart, an denen es Transporter verleiht: In der Innenstadt, in Stuttgart-Feuerbach und in Stuttgart-Vaihingen. Im Angebot gibt es Fahrzeuge verschiedener Größen. Für einen Mercedes-Benz Sprinter zahlt man dort beispielsweise pro Tag 37 Euro. Auch hier sind 100 Kilometer inklusive, mehr Strecke und verschiedene Schutzpakete kosten mehr. Für besonders schwere Möbel kann auch ein Fahrzeug mit Hebebühne für 54 Euro pro Tag ausgeliehen werden. Am Freitag und am Wochenende sind die Fahrzeuge deutlich teurer. Die Transporter können online gebucht werden.

Bei Starcar können Stuttgarter ebenfalls verschiedene Transporter für ihren Umzug mieten. Für einen Sprinter zahlt man hier unter der Woche 41 Euro pro Tag, an einem Freitag kostet er 82 Euro, am Wochenende 115 Euro. Einen Transporter mit Hebebühne gibt es unter der Woche für 70 Euro. Am Freitag liegt er bei 110 Euro, am Wochenende bei 150 Euro. Auch hier sind 100 Freikilometer enthalten, Schutzpakete und weitere Extras kosten zusätzlich. Das Unternehmen hat Mietstationen in Stuttgart-Feuerbach, am Hauptbahnhof und an der Schwabengarage in Stuttgart-Ost. Fahrzeuge können ebenfalls online gebucht werden.

Transporter für einen Umzug kann man beispielsweise beim Unternehmen Hertz mieten (Symbolbild). Foto: imago images / Joko

Auch das Unternehmen Hertz hat in Stuttgart zwei Stationen, an denen man sich Transporter für den Umzug ausleihen kann. Eine davon befindet sich in der Pragstraße, die andere in Stuttgart-Möhringen. Transporter gibt es hier ab 34 Euro pro Tag in verschiedenen Größen. Das größte Fahrzeug mit Kofferaufbau kann für 66 Euro gemietet werden. Im Preis mitinbegriffen sind ebenfalls 100 Freikilometer. Auch hier liegen die Preise freitags und am Wochenende deutlich höher. Die Fahrzeuge können online gebucht werden.

Auch bei diesen Anbietern gibt es Transporter

Fahrzeuge für den Umzug hat in Stuttgart außerdem Enterprise zu bieten. Das Unternehmen hat Standorte in Stuttgart-Hedelfingen, Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Vaihingen. Zur Auswahl stehen verschiedene Modelle. Ein Mercedes Sprinter kostet unter der Woche pro Tag 38 Euro, freitags und am Wochenende etwas mehr als 100 Euro. 100 Kilometer sind dabei inklusive. Buchungen können über die Webseite des Unternehmens getätigt werden.

Wer umzieht und in Stuttgart nach einem Transporter sucht, wird auch bei Europcar fündig. Auch hier gibt es verschiedene Modelle zur Auswahl: Einen Volkswagen Crafter gibt es etwa für 42 Euro pro Tag, ein Fahrzeug mit Kofferaufbau für 69 Euro. Die Preise sind ebenfalls an einem Freitag und am Wochenende deutlich höher. Inklusive sind 100 Kilometer, Schutzpakete kosten extra. Abholen kann man die Transporter an Stationen nahe des Hauptbahnhofs, in Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Vaihingen. Die Buchung läuft über die Webseite des Anbieters.