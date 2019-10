1 Im Frühjahr hatten die Gegner der Dieselfahrverbote mehrfach demonstriert, nach der Kommunalwahl nahmen sie eine Pause. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften laut Straßenverkehrsordnung verboten.

Stuttgart - Dürfen die Gegner des Dieselfahrverbots in Stuttgart an diesem Samstag neben einer Kundgebung am Neckartor auch zu einem Autokorso um 14 Uhr durch die Stadt aufrufen? Ist dieser Korso rechtlich zulässig, wo er doch, so sieht es die Fraktionsgemeinschaft Plus im Stuttgarter Gemeinderat, ein „unnützes Hin- und Herfahren innerhalb geschlossener Ortschaften“ darstellt und daher laut Straßenverkehrsordnung verboten sei? Der Korso produziere Abgase, da könne man auch gleich „Bobbycars mit Dieselmotoren ausstatten“, sagt Ina Schumann (Die Partei) aus der Puls-Fraktion.

Es gibt eine Einschränkung

Die Stadtverwaltung hat die Frage von Puls nach den rechtlichen Grundlagen beantwortet. „Die Straßenverkehrsordnung greift hier nicht, darüber steht die vom Grundgesetz gewährte Versammlungsfreiheit“, sagt Stefan Praegert vom Ordnungsamt. Der Korso stehe im unmittelbaren Zusammenhang zur darauffolgenden Demo, und er gefährde nicht die öffentliche Sicherheit, die Stadtverwaltung könne ihn nicht untersagen. „Wir haben geprüft, was dagegen spricht“, so Praegert, und man habe mit dem Veranstalter die Einschränkung vereinbart, dass Fahrzeuge über fünf Tonnen Gesamtgewicht nicht teilnehmen dürften, weil der Belag auf dem Sammelparkplatz an der Parlerstraße auf dem Killesberg nur für Autos ausgelegt sei. Darüber hinaus könne die Stadt nicht eingreifen, da die Veranstaltung durch die Versammlungsfreiheit gedeckt sie, sie also gar keiner speziellen Genehmigung durch das Amt bedürfe.