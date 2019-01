Fahrverbote in Stuttgart Polizei beginnt neues Jahr mit Verkehrskontrolle

Von ceb 02. Januar 2019 - 12:58 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle zum Jahresbeginn hat die Polizei auch auf das Einhalten des Diesel-Fahrverbots geachtet. Die Kontrollen verliefen laut den Beamten erwartungsgemäß.





Stuttgart - Seit dem 1. Januar gilt im gesamten Stuttgarter Stadtgebiet das Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Abgasnorm 4 und schlechter. Gleich am Morgen des 2. Januars hat die Polizei eine Kontrolle an der Heilbronner Straße durchgeführt, die laut Polizei „erwartungsgemäß“ gelaufen sei. Denn das Fahrverbot tritt in einer extrem verkehrsarmen Zeit in Kraft. Dass da ausgerechnet etliche ältere Diesel unterwegs sein würden, war unwahrscheinlich.

Zudem sind die Autofahrer informiert. Burcu Baser aus dem Kreis Ludwigsburg ist mit dem Porsche in die Stadt gefahren. Normalerweise nutze sie die Mercedes E-Klasse, die der Familie ebenfalls gehört. „Aber das geht jetzt nicht mehr.“

Weniger gut informiert war eine französische Familie aus der Gegend von Lyon. Sie hat nicht nur einen zu alten Diesel, sondern auch keine Umweltplakette. Das wäre ein teurer Spaß geworden. Doch die Polizei belässt es bei einer Belehrung.