Fahrverbote in Stuttgart: Nopper: Hermann im „Verbotsrausch“

1 Das Lächeln trügt: Frank Nopper ist derzeit nicht gut auf Verkehrsminister Hermann zu sprechen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Grenzwerte für Luftschadstoffe werden in Stuttgart eingehalten. Dass Landesverkehrsminister Winfried Hermann trotzdem an den Fahrverboten festhalten will, trägt ihm deutliche Kritik ein.











Dicke Luft im Stuttgarter Talkessel: OB Frank Nopper (CDU) greift die Entscheidung von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an den Fahrverboten in Stuttgart festzuhalten, obwohl die Grenzwerte eingehalten werden, in deutlichen Worten an. „Winfried Hermann befindet sich offenbar im Verbotsrausch. Die Luft in Stuttgart ist in den letzten Jahren nachweislich deutlich sauberer geworden“.