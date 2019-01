Fahrverbot in Stuttgart Wie viel Diesel steckt im städtischen Fuhrpark?

Von Kai Müller 04. Januar 2019 - 16:52 Uhr

Zum städtischen Fuhrpark gehören auch die Fahrzeuge der Müllabfuhr. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Meldung über den vermeintlichen Diesel als Luftmesswagen in Stuttgart hat die Netzgemeinde beschäftigt. Doch klar ist auch: Die Stadt hat auch in ihrem Fuhrpark einige Fahrzeuge, die in die Kategorie Euro-Vier-Diesel und schlechter fallen.

Stuttgart - Der Wirbel um den vermeintlichen Uraltdiesel, der für die Uni Stuttgart als Luftmesswagen auf dem Stuttgarter Marienplatz steht, ebbt langsam wieder ab. Schließlich beruhte die Aufregung in den sozialen Netzwerken auch schlicht auf einer Falschmeldung. Der verunglimpfte Diesel ist schließlich ein Benziner mit G-Kat. Doch wie sieht es eigentlich im städtischen Fuhrpark aus? Wie viele Fahrzeuge zählen eigentlich zur Kategorie Euro-Vier-Diesel und schlechter?

Der städtische Fuhrpark umfasst laut einer Sprecherin zirka 800 Fahrzeuge und wird von der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) verwaltet. 264 Diesel-PKW und -Transporter bis 3,5 Tonnen und 184 Diesel-LKW mit mehr als 3,5 Tonnen gehören dazu. 103 Pkw und 50 Lkw davon seien ältere Euro-4-Diesel und schlechter. Diese Fahrzeuge sind laut Stadt vom Dieselfahrverbot ausgenommen. Im Luftreinhalteplan des Landes ist unter anderem geregelt, dass Spezialfahrzeuge mit hohen Anschaffungskosten, die „aufgrund ihres speziellen Einsatzzwecks technische Besonderheiten aufweisen wie zum Beispiel Messwagen“, nicht dem Verbot unterliegen. Sie genießen ebenso Sonderrechte wie beispielsweise jene Fahrzeuge, die den Müll abholen.

Mehr als 500 Anrufe gehen derzeit laut einer Stadtsprecherin täglich im Stuttgarter Servicecenter ein. Der Informationsbedarf in Sachen Dieselfahrverbot sei hoch, teilt eine Stadtsprecherin mit. „Direkte Anschwärzungen“ gebe es nicht, mitunter aber den ein oder anderen Seitenhieb.