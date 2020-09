1 Auf der BAB 81 sind am Sonntag mindestens drei Menschen verletzt worden. Foto: SDMG

Bei Freiberg am Neckar hat es am Sonntagmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Die Polizei hat aktuell zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Mindestens drei Personen wurden verletzt.

Freiberg am Neckar - Auf der A81 hat sich am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr auf Höhe von Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei wurde eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt.

Zum Unfallhergang konnten die Beamten noch keine Auskunft geben. Der Notruf war um kurz nach halb 2 eingegangen. Ersten Informationen zufolge sollen sich zwei der drei beteiligten Fahrzeuge überschlagen haben.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge hat die Polizei zwei der drei Fahrstreifen zwischen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Aktuell staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer Länge.