Fahrt zwischen Gmünd und Schorndorf: Frau in Zug sexuell belästigt

Frau in Zug sexuell belästigt

1 Ein Mann wird in einem Regionalzug auf der Fahrt nach Schorndorf zudringlich. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Ein Mann wird auf der Fahrt zwischen Schwäbisch Gmünd und Schorndorf gegenüber einer 39-jährigen Frau zudringlich. In Stuttgart nimmt ihn die Polizei in Empfang.











Eine 39-jährige Frau ist am Montagmorgen in einem Regionalzug auf der Fahrt zwischen Schwäbisch Gmünd und Schorndorf von einem Mann belästigt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll sich der Mann zu ihr gesetzt, sie angesprochen und gegen ihren Willen am Arm und im Gesicht berührt haben. Außerdem soll er versucht haben, sie zu küssen.