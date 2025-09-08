Fahrt im Orient-Express: Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee senden Urlaubsgrüße aus Luxuszug

So lässt sich das Bahnfahren genießen: Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind mit dem luxuriösen Venice Simplon-Orient-Express von Venedig nach Paris gereist. Auf Instagram teilten sie einige Schnappschüsse.
Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) haben diesen Sommer eine Reise der ganz besonderen Art genossen - und ihre Fans jetzt daran teilhaben lassen. Auf Instagram teilte das Paar zahlreiche Fotos aus dem legendären Luxuszug Venice Simplon-Orient-Express, mit dem sie offenbar von Venedig nach Paris gefahren sind.