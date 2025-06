Endlich soll es mal wieder in den Urlaub gehen. Wenn Kinder mit dabei sind, können die freien Tage aber auch alles andere als erholsam werden. Hier Tipps für den Familienurlaub, damit nicht schon auf der Hinreise die Nerven blank liegen.

Die Planung

Schon aus Kostengründen dürften sich viele Familien für eine Reise mit dem Auto oder Zug und nicht per Flugzeug entscheiden. Bei allen drei Varianten gilt es jedoch, sich ausreichend vorzubereiten. Wer im Auto unterwegs ist, sollte keine zu langen Fahrten und häufige Pausen einplanen. So können sich Fahrerin oder Fahrer und auch die Kinder zwischendurch etwas erholen oder austoben. Es bieten sich beispielsweise Raststätten mit Kinderspielplätzen an. Dort können die Kids umhertoben, während sich die Eltern die Beine vertreten.

Während der Reise ist ebenso ausreichend Unterhaltung angebracht. Ein spannendes Hörspiel auf dem Kopfhörer sorgt im Auto, Zug und Flugzeug beispielsweise für wenig Lärm. Auch Reisespiele bieten sich an. Wie wäre es mit Klassikern wie "Ich sehe was, was Du nicht siehst, und das ist..."? Bei der Verpflegung sollten Eltern auf gesunde Snacks und Getränke mit wenig Zucker setzen. Gerade bei jüngeren Kindern sollten sie aber darauf achten, dass die Reisezeit an die gewohnten Essens- und Schlafzeiten angepasst ist.

Reiseziele und Aktivitäten

Bereits bei der Reiseplanung sollten die Interessen aller Familienmitglieder berücksichtigt werden. Ein Abenteuerurlaub könnte sich beispielsweise mitten in der Pampa als recht schwierig erweisen, im Freizeitpark dürfte hingegen für die Eltern ziemlich wenig Erholung auf dem Programm stehen. Kompromisse sind hier in vielen Fällen der Schlüssel.

Besonders junge Kinder können oftmals nicht lange still sitzen. Darauf sollten Eltern deshalb nicht nur während der Fahrt oder des Fluges eingehen, sondern auch bei der Auswahl des Reiseziels. Eine Woche im Wellnesshotel mit Anwendungen, Sauna, Nickerchen und Co. mögen sich die Eltern wünschen, das heißt aber noch lange nicht, dass die Kleinen da auch mitspielen.

Die Erwachsenen können schon vorab nach Reisezielen suchen, die sowohl ihren Ansprüchen genügen, als auch angemessene Unterhaltung für das Kind bieten. Ein Beispiel: Warum nicht einen Urlaub in Strandnähe planen? An einem Tag könnten die Eltern am Meer die Sonne genießen, während die Kleinen Sandburgen bauen oder mit einem Elternteil im Wasser planschen. An einem anderen Tag könnte ein kleiner Trip in eine nahegelegene Stadt anstehen, die auch kindgerechte Angebote offeriert.

Oder wie hört sich ein Urlaub in der Nähe eines Vergnügungsparks an? So können sich die Kinder auf einen Ausflugstag voller Action freuen und die Eltern haben bestenfalls mit wenig Gegenwehr zu kämpfen, wenn es an einem anderen Tag eher ruhig bei einer schönen Naturwanderung zugehen soll.

Ein paar romantische Stunden zu zweit lassen sich vielleicht ebenso einrichten. Es gibt etwa Familienhotels, die auch eine Kinderbetreuung anbieten. Hier sollte aber unter anderem zuvor überprüft werden, ob altersgerechte Angebote zur Verfügung stehen, wie die Betreuungszeiten sind und ob die Betreuerinnen und Betreuer einen qualifizierten Eindruck machen.

Das Wichtigste ist jedoch bei all dem wohl, dass Eltern auf die Wünsche ihrer Kinder eingehen. Natürlich müssen sie der Tochter oder dem Sohn nicht jeden Wunsch von den Lippen ablesen, wenn jene allerdings so gar keine Lust auf die Berge haben, dann werden auch die Eltern im Urlaub vermutlich nicht zum glücklichen Gipfelstürmer.