Fahrservice in Kernen: Neues Seniorenmobil fährt elektrisch

Alba in der Region Stuttgart „Tickende Zeitbomben“ im Altpapier – Diese Gegenstände im Müll sind besonders gefährlich

Nicht alles, was in der blauen Tonne landet, gehört dort hinein. Warum mangelnde Trennung im Altpapier zum echten Problem werden kann – und was sich nach Ansicht des neuen Alba-Chefs Andreas Wendt ändern muss.