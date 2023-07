Fahrschulkriminalität in Stuttgart

1 Die Polizei schaut genauer hin: Manche kommen mit kriminellen Methoden an ihre Fahrerlaubnis. Foto: dpa/Marius Becker

Der Ehrliche ist der Dumme? Mit dreisten Tricks mogeln sich manche durch die Führerscheinprüfungen, und der Fahrlehrerverband klagt über schwarze Schafe in den eigenen Reihen. Die Polizei ermittelt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Festnahme ist wie ein Griff ins Wespennest. Die 31-jährige Frau, die beim Tüv in der Krailenshaldenstraße in Feuerbach die theoretische Prüfung für ihren Führerschein macht, ist eine Täuschung. In Wirklichkeit sitzt eine Doppelgängerin vor den Fragen – im Auftrag der 31-Jährigen. Doch der Trick fliegt auf. Und ist kein zufälliger Freundschaftsdienst: Der Fall führt die Polizei zu einem mutmaßlichen Netzwerk von Führerschein-Gaunern.