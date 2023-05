1 Radfahrerinnen und Radfahrer erinnern an eine Frau, die im Sommer bei einem Unfall in Feuerbach ums Leben kam: Ein Autofahrer soll ihr die Vorfahrt genommen haben. Foto: Tom Bloch

Der Trend in Baden-Württemberg geht klar nach unten: 20 Prozent weniger Fahrradunfälle geschahen im ersten Halbjahr 2021. In Stuttgart sieht es nach neun Monaten im Jahr 2021 nicht ganz so gut aus. Woran liegt das?









Stuttgart - An einer neuralgischen Stelle für den Stuttgarter Radverkehr ist am Wochenende ein schwerer Unfall passiert: Auf dem Radweg, der von der Ausfahrt des Parkhauses im Dorotheen-Quartier gekreuzt wird, fuhr eine Autofahrerin am Samstag gegen 13 Uhr eine Radfahrerin an. Die 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall geschah nicht beim Ausfahren aus der Tiefgarage oder beim Einbiegen. Die 36-jährige Autofahrerin wendete wegen eines Staus auf der Straße und wollte zurück ins Parkhaus. Dabei erfasste sie die Radfahrerin.