Das Ende einer Radtour: Die Zahl der Unfälle nimmt deutlich zu.

Stuttgart - Vielleicht hat die Autofahrerin das Tempo der E-Bike-Fahrerin unterschätzt. Vielleicht hat sie nicht richtig nach rechts geschaut, als sie aus dem Parkplatz fährt. Vielleicht hätte die Radfahrerin bremsbereiter sein müssen, die Gefahr ahnen können. So aber passiert es: Bei einer Kollision zwischen Fahrrad und Auto am Freibad in Möhringen wird eine 47-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt. Es ist überhaupt ein schwarzer Dienstag in Stuttgart: drei schwere Radunfälle mit vier Verletzten binnen neun Stunden.