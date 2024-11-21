Fahrradstraße: Welche Regeln gelten?

Schon seit einiger Zeit hat Stuttgart ein paar Fahrradstraßen. Die Praxis zeigt: Viele Menschen kennen die Regeln offenbar nicht. Eine Übersicht, was für Rad-, Auto-, Motorrad- und E-Scooter-Fahrer gilt.
Viele Fahrradstraßen hat Stuttgart noch nicht – perspektivisch sollen es in den kommenden Jahren aber deutlich mehr werden. Bisher sind es acht Fahrradstraßen im Stadtgebiet insgesamtist, darunter die Tübinger Straße, die Eberhardstraße (S-Süd/Mitte), die Wiesbadener Straße in Bad Cannstatt sowie die Möhringer Straße (S-Süd). Zudem wurde zum Beispiel auch die Umwandlung der Burgenlandstraße in Feuerbach zur Fahrradstraße fertiggestellt. In Bau ist gerade die Forst-/Breitscheidstraße in Stuttgart-West (Stand: April 2026). Im Vergleich zu beispielsweise München ist das aber immer noch sehr wenig; dort gibt es bereits 104 Fahrradstraßen.