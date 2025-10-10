Über die Hindenburgstraße und Stohrer Straße will die Stadt Leonberg in Eltingen den Weg für Radler in Richtung Bahnhof und City ebnen. Doch es gibt Kritik.
Wolfgang Schmidt geht es wie vielen Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Hindenburgstraße im Leonberger Stadtteil Eltingen: Dass bei ihnen vor der Haustür womöglich eine Fahrradstraße eingerichtet wird, davon haben sie bisher noch nie etwas gehört. „Bisher ist niemand auf uns zugekommen“, sagt der Seniorchef des Bekleidungshauses Wibbel. Der Herrenausstatter hat einen guten Ruf weit über die Stadtgrenze hinaus; viele auswärtige Kunden kommen mit dem Auto.