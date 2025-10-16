Fahrradparkhaus in Ludwigsburg: Radstation Schiller nach langer Odyssee eröffnet – inklusive Waschanlage

Nach zahlreichen Verzögerungen ist das neue Fahrradparkhaus in Bahnhofsnähe endlich benutzbar. Der Stadt geht es aber nicht darum, das Auto zu verdrängen.
Der Radfahrer, der sein Gefährt in der neuen Radstation Schiller in Ludwigsburg abstellen will, muss erst einmal warten. Rund um den Eingang hat sich eine ganze Menschentraube geschart, da gibt es kein Durchkommen. Und es dauert, bis die Fotografen die Menge so orchestriert haben, dass auf dem Bild alle gut zu sehen sind. Nachdem die offiziellen Gäste das symbolische Band vor dem Eingang durchschnitten haben und alle wieder im Gebäude verschwunden sind, kann der Radfahrer endlich rein.